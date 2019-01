Neve e rischio ghiaccio sulle strade: scatta lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti

E' stato nuovamente emesso dalla Prefettura di Bari, con validità dalle 19 di questa sera, il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sulle strade dell'Area metropolitana di Bari.

Stop ai mezzi pesanti su statali e provinciali

Inizialmente emanato ieri sera e poi sospeso, il provvedimento si è reso nuovamente necessario alla luce di quanto emerso nella riunione pomeridiana del Comitato Operativo Viabilità, "in via di massima precauzione" , considerata la nuova allerta meteo emessa dalla Protezione civile per le prossime ore. Il divieto riguarda strade statali e provinciali, fatta eccezione per la rete autostradale, e interessa tutti i veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, "dalle ore 19 del giorno 3 gennaio fino a cessate esigenze, salvo rivalutazioni sulla base di un costante monitoraggio in relazione all'evolversi del fenomeno". Dal provvedimento sono esclusi gli automezzi che trasportano derrate alimentari deperibili, i trasporti "di assoluta e comprovata necessità ed urgenza", i veicoli di pubblico servizio, della nettezza urbana, i mezzi tecnici di intervento degli enti gestori delle reti di distribuzione di acqua, luce e gas.

Cassano: ghiaccio sulla strada, mezzo pesante bloccato

Per quanto riguarda la viabilità, maggiormente a rischio è la provincia e in particolare le zone in cui si sono registrate nevicate in mattinata. A Cassano, sulla provinciale 236, un mezzo pesante - a quanto pare sprovvisto di catene - è rimasto bloccato di traverso sulla carreggiata a causa del manto stradale ghiacciato.