Niccolò Fabi suona (a sorpresa) sul palco del Libro Possibile: l'esibizione a Polignano

Niccolò Fabi torna a cantare (a sorpresa) in Puglia. Nella serata inaugurale del festival Il Libro Possibile di Polignano a Mare ha regalato un mini concerto al termine della presentazione del suo nuovo album, 'Tradizione e Tradimento'. Chitarra alla mano, ha intonato diversi successi della sua carriera, come 'Una somma di piccole cose' e 'Vento d'estate'. Una decisione molto apprezzata dai presenti sul lungomare Cristoforo Colombo, accorsi per avere l'occasione di ascoltare dal vivo il cantautore dopo lo stop ai concerti dovuto alla pandemia da Covid.

Sui cinque palchi della kermesse culturale, previsti questa sera altri incontri che spaziano tra attualità, politica e letteratura: i riti della ‘Ndrangheta che si intrecciano con la religione nelle pagine di Nicola Gratteri, i collegamenti video degli scrittori statunitensi Lawrence Wright e David Quammen, il viaggio declinato nella visione dei giovani dal ministro Giuseppe Provenzano. E ancora: Fabio Volo, la cronaca americana di Marfé e Rampini, il romanzo vincitore del premio Dea Planeta di Federica de Paolis e una storia dedicata ai più piccoli nell’ultimo libro di Giobbe Covatta e Paola Catella.

Fonte Facebook festival Libro Possibile