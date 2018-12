Dal commercio al sociale, sei vincitori per il Nicolino d'Oro 2018: è festa a Palazzo di Città

La sala consiliare di Palazzo di Città ha ospitato la cerimonia di premiazione del 'Nicolino d'oro 2018', i tradizionali premi promossi dal 'Circolo Acli Dalfino' assegnati a cittadini ed enti che si sono distinti durante l'anno in favore del bene comune e della città. A premiare i vincitori, il sindaco Antonio Decaro, l’assessore allo Sviluppo economico Carla Palone, il comandante della Polizia locale Michele Palumbo, la presidente del Municipio I Micaela Paparella, e l’avvocato Giuseppe Dalfino, assieme a Michele Fanelli, presidente del 'Circolo Acli Dalfino'

I premiati del Nicolino d'Oro 2018

Il riconoscimento ha visto sei premiati nelle differenti categorie: per la sezione Sociale a vincere è stata Anna Carmela Cannone, direttrice generale dell'Hospice 'Aurelio Morena' e impegnata a seguire un progetto riguardante una struttura per l'accoglienza dei malati terminali di cancro. Il riconoscimento nella sezione Baresità è andato a Michele Mancini, figlio della città vecchia che, appena tredicenne, difesa la città il 9 settembre del 1943, insieme ad altri quattro minorenni, dall’entrata di una carovana di carri armati nazisti facendo resistenza con bombe a mano dalla Muraglia, respingendone così l’entrata in città. Monsignor Filippo Santoro, carbonarese, Arcivescovo di Taranto dal 2011, si è aggiudicato il premio per la sezione Ecclesia. Nella categoria Tradizione, invece, il sigillo è andato a Nicola Violante, storico panificatore del quartiere Madonnella. Sandro Ambrosi, presidente della CdC, ha invece ritirato il premio per la Sezione Commercio. Infine, per il Movimento Disabili, a vincere è stato Nicola Papagna, componente del comitato Unione Ciechi, svolge volontariato da 35 anni presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari.