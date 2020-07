Si sblocca il nodo Ferroviario Sud, i lavori possono cominciare: da fine mese i primi cantieri, "pronto nel 2025"

Possono finalmente cominciare i lavori per la realizzazione della variante ferroviaria a sud di Bari, opera strategica che consentirà di liberare una parte della città dai binari deviando la linea Bari-Lecce all'interno.

Come sarà l'itinerario della variante ferroviaria di Bari

L'intervento ha un costo complessivo di circa 390 milioni di euro e sarà completato, salvo ritardi, nel 2025. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) ha consegnato l'appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione della grande opera. Il progetto prevederà la variante da Bari centrale a Torre a mare con l'attivazione di tre nuove fermate: Bari Campus, Bari Executive (nella foto in alto) e Triggiano (foto in basso). Il tracciato sarà realizzato in modo 'parallelo' a via Amendola per poi superare la Tangenziale dove in queste settimane proseguono i lavori di realizzazione della 'variante Anas' (ultimazione prevista per inizio 2021) in corrispondenza del Teatro Team di Japigia e la Statale 16. La linea, successivamente, si dirigerà verso Triggiano dove sarà realizzata una nuova stazione ferroviaria, per poi ricongiungersi all'altezza di Torre a Mare con il consueto itinerario verso Lecce.

Entro la fine del mese dovrebbe cominciare la fase di cantierizzazione della variante ferroviaria. Da settembre, invece, partiranno le prime attività di cantiere con la bonifica degli ordigni bellici e la recinzione delle aree già espropriate. Si prevede che a regime saranno 300 gli operai e i tecnici di Rfi e delle dite appaltatrici impegnati nella realizzazione dell'opera. Al termine, invece, sarà dismessa la vecchia linea litoranea, lasciando spazio a una vera riqualificazione del lungomare sud di Bari.