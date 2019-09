Piume colorate come l'arcobaleno: ritrovato esemplare di Gruccione, era ferito

Ritrovato ferito nelle campagne di Noicattaro, soccorso e salvato dalle guardie ecozoofile dell'Anpana: si tratta di uno splendido esemplare di Gruccione, uccello appartenente ad una specie protetta, dal caratteristico piumaggio variopinto tale da essere spesso paragonato "ad un arcobaleno".

L'esemplare è stato trasportato presso l'osservatorio faunistico regionale di Bitetto per le dovute cure: "I veterinari ci rassicurano che non è in fin di vita e che presto ritornerà libero a volare sulla nostra amata madre terra", spiegano i volontari.