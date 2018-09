Visite specialistiche e controlli in piazza, torna 'Nonno Ascoltami': Lino Banfi testimonial d'eccezione

Torna anche quest'anno, con l'arrivo dell'autunno, 'Nonno ascoltami', la campagna con il supporto dell'Organizzazione Mondiale e patrocinata da Presidenza del Consiglio e Ministero della Salute che offre la possibilità di visite con medici specialistici e tecnici dell'udito a disposizione dei cittadini per controlli e visite. Due le domeniche che interesseranno le città del Barese: il 14 ottobre gli stand della campagna saranno allestiti a Bari ed Altamura mentre il 21 ottobre sarà la volta di Monopoli. Testimonial d'eccezione, il popolare attore pugliese Lino Banfi: "«L’ipoacusia è un disturbo molto più diffuso di quanto si possa pensare – afferma Lino Banfi in occasione del lancio della campagna – e la prevenzione oggi è l’arma più efficace per affrontare in maniera tempestiva il problema. Invito tutti a recarsi nelle piazze di “Nonno Ascoltami!” dove troverete ad accogliervi specialisti dell’udito. L’udito è fondamentale per la nostra salute".