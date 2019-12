Musica, mangiafuoco e negozi aperti: in via Pasubio è già Natale, tanti baresi alla 'Notte Bianca'

Mangiafuoco, acrobati, danze e musica per festeggiare il Natale: in via Pasubio, nel cuore del quartiere Carrassi di Bari, si è svolta, ieri, la notte bianca organizzata dal locale comitato di commercianti ì. In tanti hanno deciso di trascorrere la serata tra cibo ed eventi, con l'atmosfera tipica delle feste. Un modo per animare il quartiere coinvolgendo numerose attività commercialie i cittadini. All'appuntamento ha preso parte anche il sindaco Antonio Decaro che ha incontrato residenti e partecipanti.