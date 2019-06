Alberobello set per un video musicale: fra i Trulli arriva la cantante Numa Palmer, e cerca protagonisti per la clip

Alberobello diventa set per un videoclip musicale. A scegliere la Capitale dei Trulli è Numa Palmer, moglie di Phil Palmer, storico chitarrista dei Dire Straits, in questi giorni nella cittadina per girare alcune scene del videoclip di 'The secret Key', il suo nuovo singolo, arrangiato proprio da Phil Palmer e da Max Minoia.

L'artista, in occasione delle riprese, ha rivolto ai suoi fan un particolare appello, rilanciato via Facebook dal Comune di Alberobello, attraverso la propria pagina ufficiale. Numa infatti ha chiesto ai suoi fan di partecipare attraverso la registrazione di un video con un semplice cellulare, in perfetto stile “selfie” , e interpretare parte della canzone nelle situazioni di quotidianità più svariate. Inoltre la stessa Numa prenderà parte al video interpretando il brano per le strade di città come Londra, Lecce ed Alberobello (per partecipare e ricevere tutte le info basta scrivere a management@numaofficials. com).

«Sono molto felice di essere nella meravigliosa Alberobello per questo progetto – dice la cantante in un video diffuso sui social –. Per partecipare basta imparare una frase della canzone e cantarla insieme a noi oppure realizzare un video selfie divertente in cui si ripete una frase del brano. Non preoccupatevi se non sapete cantare, noi prenderemo la vostra interpretazione, l’importante che siate creativi. Vi chiediamo di scegliere una piccola parte di The secret key e registrare un video (o più di uno), della durata di 30 secondi nel quale "cantate" le parole della canzone (se possibile, scandendo bene il labiale) e/o muovendovi a tempo di musica. Ai fini del montaggio, il videoclip avrà come base musicale esclusivamente il brano "THE SECRET KEY". Non sono richieste, quindi, particolari qualità canore. Ci basta anche solo il playback, non prenderemo infatti il sonoro ma solo il labiale».

«Abbiamo il grande onore di ospitare Numa nella nostra Comunità a un anno di distanza dall’emozionante concerto dei Dire Straits Legacy che è stato uno degli appuntamento più belli dell’estate 2018 – dice l’assessore al Turismo, Antonella Ivone –. Siamo orgogliosi che Numa abbia scelto Alberobello per altro sulla scia delle emozioni che le ha trasmesso proprio Phil con i suo i racconti sulla Capitale dei trulli. Siamo certi che la Comunità alberobellese accoglierà l’invito di essere protagonista di The Secret Key e risponderà numerosa».