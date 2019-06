Dai casi di inquinamento agli abusi edilizi: torna il numero verde in difesa del mare

Un numero verde a disposizione dei cittadini, per segnalare reati ambientali ai danni di mare e coste pugliesi. Torna l'iniziativa promossa dalla Regione Puglia: il numero 800894500 sarà operativo da sabato prossimo.

L’accordo è stato sottoscritto stamattina tra l’assessore regionale al Bilancio e Programmazione unitaria con delega al Demanio marittimo, Raffaele Piemontese, e il presidente dell’associazione nazionale “Guardie per l’Ambiente”, Pasquale Laterza.



“Anche questa estate – ha spiegato l’assessore Piemontese – il Numero Verde ribadisce e consolida il nostro obiettivo di estendere la rete di protezione del nostro mare, mobilitando anche i semplici cittadini che, anche solo con una fotografia fatta con il cellulare, possono fare da sentinelle contro abusi edilizi, situazioni di emergenza, incendi, casi di inquinamento di aria, acqua e suolo”.



Il servizio è operativo sette giorni su sette, dalle ore 9:30 alle 18:30, da sabato 15 giugno a domenica 15 settembre. L’associazione “Guardie per l’Ambiente” che lo svolgerà quest’anno ha il compito di registrare le segnalazioni garantendo la privacy dei cittadini, di verificarle e, dopo averle attentamente verificate, di inoltrarle alle forze dell’ordine, alla Guardia costiera, ai Vigli del Fuoco, alla Polizia locale e all’Agenzia regionale per l’ambiente. A questo scopo, la Capitaneria di Porto ha organizzato una serie di incontri formativi per i volontari che lavoreranno al servizio. Oltre che con telefonate gratuite al numero 800894500, le segnalazioni possono essere inoltrate attraverso video e foto inviate all’indirizzo mail nazionale@guardieperlambiente.it.