Nuove giostrine in arrivo a Santo Spirito, Cavone: "Dopo la scuola materna Albero Azzurro, tocca alla Arcobaleno"

Un'altra scuola materna di San Pio riceverà nuove giostrine per gli alunni. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio comunale Michelangelo Cavone, che in una nota inviata a fine settembre all'assessore Giuseppe Galasso, ha ringraziato l'amministrazione per i playground installati in diversi quartieri, richiedendone di nuovi in altre strutture a Palese e Santo Spirito.

Il primo è stato già accolto: la scuola materna 'Arcobaleno' di Santo Spirito, che a breve si andrà ad aggiungere alla lista degli istituti che hanno beneficiato dei finanziamenti comunali per le aree giochi. Era già successo per scuola materna 'Albero Azzurro' di San Pio, ad esempio, ma anche per spazi verdi come il giardino Melvin Jones di Palese, la pineta San Pio nell'omonimo quartiere, e il parchetto don Cosimo Stellacci a Santo Spirito.

"È giusto iniziare dai luoghi dove non ci sono attrezzi ludici per i nostri piccoli" scrive su Facebook Cavone, che nella nota di ringraziamento ha richiesto all'assessorato anche interventi nel Lascito Garofalo e nella pineta di piazza Capitaneo.