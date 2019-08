Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Nuovi Laboratori di robotica all'Istituto "Euclide Caracciolo" di Bari. L'inaugurazione dei nuovi laboratori é in programma martedì 27 agosto, alle 11:30, presso la sede dell’Istituto "Euclide Caracciolo", in vià Prezzolini. I laboratori di robotica, aperti al territorio, consentiranno di realizzare corsi di formazione avanzata per lo sviluppo di competenze professionali. I laboratori sono finanziati nell’ambito del Piano nazionale Scuola Digitale e del PON FESR. Saranno presenti autorità e rappresentanti di aziende ed Enti.