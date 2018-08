Parte a Carrassi la sperimentazione dei nuovi semafori in alluminio: "Più belli e resistenti"

È corso Alcide de Gasperi, a Carrassi, la strada scelta dal Comune di Bari per sperimentare le nuove lanterne semaforiche che in futuro potrebbero diventare lo standard per la gestione di viabilità. I nuovi modelli sono stati installati all'incrocio con via Carducci e via Vassallo.

I nuovi modelli

A spiegare quali sono le novità che contraddistinguono questa nuova tipologia di impianti semaforici, è l'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso. "Sono lanterne in alluminio, di cui un modello verniciato bicolore in bianco e rosso, in omaggio ai colori della città, e uno più classico, di colore grigio. La scelta dell’alluminio è motivata dai minori costi di manutenzione rispetto alla plastica e dalla maggiore durabilità, oltre che da un’estetica più gradevole".

Più belli, ma anche più duraturi. Le lanterne in alluminio sono meno fragili - e meno soggette a rotazione in caso di venti forti - di quelle attualmente utilizzate, non per niente - come ricorda anche l'assessore - sono più costose, anche se "si tratta di un costo che viene ammortizzato nel tempo da una migliore prestazione".