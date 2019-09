Cambio al vertice dell'11° reggimento dei Carabinieri 'Puglia': Angelo Primaldo Giurgola è il nuovo comandante

Cambio al vertice dell'11esimo Reggimento Carabinieri 'Puglia': il colonnello Angelo Primaldo Giurgola diventa il nuovo comandante, subentrando al colonnello Saverio Ceglie. La cerimonia di avvicendamento si è tenuta questa mattina alle 10.30 nella sede della Caserma. Il nuovo comandante, 55enne di San Cesario di Lecce, aveva fino ad oggi ricoperto l'incarico di Capo ufficio Oaio.

Per il colonnello Ceglie, 48enne di Gioia del Colle, ci sarà a breve il trasferimento in Friuli Venezia Giulia, dove andrà a ricoprire il ruolo di comandante del 13esimo reggimento carabinieri 'Friuli Venezia Giulia'. Alla cerimonia era presente, oltre a numerose cariche istituzionali militari e civili, anche il generale Pietro Francesco Salsano, comandante della prima Brigata mobile carabinieri, "che ha ringraziato il Colonnello Ceglie per il proficuo lavoro svolto, complimentandosi per il nuovo prestigioso incarico di Comandante del 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia, reparto costantemente impegnato nei più delicati teatri operativi esteri quali Iraq e Afghanistan" spiegano dall'Arma in una nota.