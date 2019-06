Da San Girolamo al Libertà, un mese di riprese per nuovo film con Sophia Loren: scelti i luoghi dei set

La grande attrice sarà in città per girare 'La vita davanti a sè' per la regia del figlio Edoardo Ponti. In Comune il punto sull'organizzazione e la logistica in vista dell'arrivo della troupe da 50 persone