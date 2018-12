Nuovo orario Trenitalia, Puglia in testa per numero di biglietti venduti: "Oltre 15mila prenotazioni"

Circa 15mila le prenotazioni per i nuovi collegamenti su ferrovia da e per la Puglia. Una particolare classifica, quella stilata da Trenitalia, che vede in testa proprio la nostra regione.

Delle 15mila prenotazione, circa 2.500 sono i biglietti acquistati per i Frecciargento no stop nel week end fra Bari e Roma che uniranno i due Capoluoghi in tre ore e trenta minuti. Mentre sono oltre 12.500 le prenotazioni per i due nuovi Frecciarossa che accorceranno il viaggio fra Lecce e Torino, consentendo di raggiungere più rapidamente Milano, Bologna, le località della Romagna e l’intera costa adriatica.