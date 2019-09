Nuovo ospedale Monopoli-Fasano, i lavori vanno avanti: prendono forma le fondamenta

I lavori sono ancora all'inizio, e la strada per veder realizzato il nuovo ospedale del Sud-est barese, ubicato tra Monopoli e Fasano, è ancora lunga. Il cantiere comunque procede "rispettando il cronoprogramma", ha assicurato il presidente della Regione, Michele Emiliano, che questa mattina ha partecipato alla cerimonia per la prima gettata di calcestruzzo per i plinti del nuovo ospedale, insieme al sindaco di Monopoli Annese, al Dg Asl Sanguedolce e ai consiglieri regionali Amati e Pellegrino.

"In soli quattro anni - ha detto Emiliano - la dotazione infrastrutturale della sanità pugliese è straordinariamente migliorata. Siamo a metà del cammino e il cammino è duro, bisognerà arrivare fino alla fine e soprattutto poi dotare questi ospedali del personale e delle attrezzature necessarie. Ma tutto questo sta avvenendo nei tempi previsti".