Elezioni per il nuovo rettore del Politecnico di Bari, Cupertino al 46% ma non basta: secondo turno l'8 luglio

Nulla di fatto dopo la prima tornata di elezioni per il nuovo rettore del Politecnico di Bari. La consultazione svoltasi tra ieri e oggi ha visto Francesco Cupertino, docente di Convertitori, macchine e azionamenti elettrici e vicedirettore del Dipartimento di Ingegneria elettrica e dell'informazione, al primo posto con il 46% delle preferenze tra i 559 votanti che hanno preso parte alla consultazione. Decisamente più indietro gli altri candidati: la seconda piazza, con il 17% delle preferenze è andata a Umberto Fratino, docente di Gestione dei Bacini idrografici, direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica.

Terzo Mario Daniele Piccioni, docente di Scienza delle Costruzioni del Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura con il 15%. Più indietro Orazio Giustolisi, docente di Gestione dei Sistemi Idraulici del Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura, con il 12%, e Riccardo Amirante, docente di Macchine e Sistemi per l'Energia e l'ambiente del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management con il 10%. Si dovrà dunque tornare a votare il prossimo 2 luglio per eleggere il successore di Eugenio Di Sciascio alla guida dell'unico Politecnico del Sud Italia per il periodo 2019-.2025. Basterà il 50% + 1 dei voti per evitare una terza tornata l'8 luglio, prima del ballottaggio del 16 luglio.