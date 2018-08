Vaccini, l'Osservatorio epidemiologico regionale: no a passi indietro

"Irresponsabile" tornare indietro sull'obbligo vaccinale. E' questa la posizione espressa da Cinzia Germinario, responsabile dell'Osservatorio epidemiologico regionale (Oer) della Puglia, che in una nota interviene sulla questione. "Si tratta di accettare di mettere a rischio i nostri figli sull'altare della politica e della ricerca del consenso", afferma Germinario, per quale anche l'ipotesi di inserire in classi di bambini 'tutti vaccinati' i soggetti immunodepressi sarebbe comunque "utopistica" e inefficace, perchè comunque ciò non li metterebbe al riparo dalla circolazione dei germi.

La responsabile dell'Oer esprime inoltre dubbi sul possibile utilizzo dello strumento di autocertificazione: "piuttosto che una semplificazione - afferma Germinario - tale strumento appare un regalo ai 'furbetti di turno'".