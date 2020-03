Il cuore di Bari ai tempi del Coronavirus, chiude attività e regala fiori ai passanti: "Che portino gioia nelle vostre case"

"Sono destinati a sfiorire chiusi nel mio negozio, invece possono portare un po' di gioia nelle vostre case". Così un il titolare di 'Paesaggi', fioraio di Bari in via Putignani, partecipa al dolore dell'emergenza sanitaria per la quale, rispetto al decreto del premier Giuseppe Conte, si è visto costretto a chiudere la sua attività".

Ha pensato così di realizzare un omaggio floreale per i passanti accompagnato da una raccomandazione #restateacasa e da un auspicio #andràtuttobene. Lo scatto, pubblicato su facebook, è diventato virale e sta riscuotendo una marea di apprezzamenti. 'Il cuore della Puglia' scrive Anna Maria.

Alle spalle dei tre secchielli con all'interno rose, tulipani e ortensie, la saracinesca abbassata. Segno dei tempi del Coronavirus.