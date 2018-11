Incontro su "Omicidio e lesioni personali stradali"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Giovedì 22 novembre, alle ore 15, presso la biblioteca comunale Rogadeo di Bitonto l’Associazione Giovani Avvocati “Giuseppe Napoli” torna a discutere di “omicidio e lesioni stradali” in un convegno giuridico, patrocinato dall’Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia e dall’Ordine degli Avvocati di Bari, ove si porrà l’accento sulle varie declinazioni ed evoluzioni applicative dell’art. 589-bis codice penale a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 41/2016. Il programma dei lavori convegnistici è ricco di approfondimenti giuridici e pratici grazie all’intervento dei prestigiosi relatori esperti della materia tra cui, in particolare: l’Avv. Carmelo Piccolo (Foro di Bari) che commenterà la legge 41/2016 in tema di omicidio e lesioni stradali, il Prof. Antonio De Donno (Professore di Medicina Legale presso Università degli Studi di Bari A. Moro) che curerà gli aspetti medico legali riguardanti l’accertamento del nesso causale e l’onere della prova, l’Ing. Pasquale Maurelli che illustrerà gli aspetti pratici nell’ambito della ricostruzione delle dinamiche di un sinistro stradale ed, infine, l’Avv. Paolo Iannone (Foro di Bari) che si soffermerà sul danno non patrimoniale con particolare riferimento alla loss of life (danno da perdita della vita) a seguito delle ultime pronunce giurisprudenziali ponendo, così, a confronto l’orientamento delle Sezioni Unite con il pensiero in seno alla terza sezione civile (relatore Cons. Scarano). La moderazione del seminario giuridico è affidata all’Avv. Romina Centrone (Presidente dell’Associazione Giovani Avvocati “Giuseppe Napoli”). Hanno coordinato l’evento gli avvocati Paolo Iannone e Romina Centrone. Il convegno è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Bari con tre crediti ordinari. Si rilascia attestato di partecipazione per gli iscritti A.G.Avv.