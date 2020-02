La furia del mare 'travolge' Polignano: onde mozzafiato piombano sulla città vecchia (VIDEO)

Il vento forte che sferza la provincia barese in queste ore - per cui è stata lanciata l'allerta meteo - si trasforma a Polignano in uno spettacolo che attrae e spaventa allo stesso tempo. La furia delle onde, catturate in un video da Joe Giuseppe Tritto e pubblicate sui social, si abbatte sulle case a picco sulla scogliera di Lama Monachile