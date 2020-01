Le orecchiette di Bari vecchia sbarcano a New York: Nunzia 'ambasciatrice' della Puglia al Travel Show

"Passate parola: dovete dire che la Puglia è bella, venite a visitarla". A fare da testimonial per promuovere le bellezze pugliesi, nel video realizzato da #WeAreinPuglia, campagna di promozione turistica della Regione, è la signora Nunzia, regina delle pastaie di Bari vecchia.

Il video è stato rilanciato in queste ore sul canale Fb del New York Times- Travel Show, importante fiera del turismo americana organizzata dal New York Times, il cui post è stato ripreso dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. La Puglia infatti sarà presente alla manifestazione con un suo stand: "Ci saranno operatori da tutta la regione - scrive Emiliano - e Nunzia preparerà dal vivo le orecchiette, di cui si è tanto parlato proprio sul New York Times, nello stand della Regione Puglia. Ecco il video postato in America che annuncia la sua partecipazione e il suo invito a visitare tutta la Puglia".

Nelle scorse settimane, il New York Times ha dedicato un approfondito reportage proprio all'arte delle 'signore delle orecchiette' di Bari vecchia, partendo dal dibattito sulla sorte delle stesse, scatenato da un sequestro di pasta fresca prodotta nel borgo antico per mancata tracciabilità.

