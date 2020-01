Nunzia superstar a New York: le orecchiette di Bari Vecchia conquistano il 'Travel Show'

Puglia protagonista negli Stati Uniti nella prima giornata del 'New York Times Travel Show', kermesse internazionale del turismo organizzata dal prestigioso quotidiano Usa nella Grande Mela: Nunzia Caputo, la celebre 'donna delle orecchiette' di Bari Vecchia rappresenta il capoluogo pugliese dopo che proprio il New York Times aveva dedicato alla pasta fresca made in Puglia un reportage dopo il sequestro, in un ristorante barese, di alcuni kg di prodotto senza tracciabilità poiché realizzato dalle signore del Borgo Antico.

Il Travel Show di New York si terrà fino al prossimo 26 gennaio: la delegazione barese è composta, tra gli altri, dal sindaco Antonio Decaro e da Nancy Dell'Olio, ambasciatrice della Puglia nel mondo. E proprio Decaro si è cimentato con Nunzia nella preparazione delle orecchiette, tra la curiosità dei tanti presenti.