Orti di puglia, azienda barese ringrazia e sprona i suoi collaboratori attraverso una lettera, annunciando la donazione di due ventilatori polmonari alla sanità pugliese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Gaetano Frulli Presidente di Orti di Puglia soc.agr.rl, scrive ai suoi collaboratori e li invita ad andare avanti con coraggio e sacrificio, ad essere prudenti e rispettare le regole. Con grande umanità, l’imprenditore barese, spiega quanto sia importante anche il loro contributo, per affrontare e superare questo momento difficilissimo e, annuncia di aver dioato due ventilatori polmonari alla sanità pugliese. Di seguito il testo integrale della lettera: “Cari Colaboratori, Siamo da giorni impegnati a garantire l’operatività della orti di puglia, garantendo tutte le norme di sicurezza che tutelano la salute della nostra risorsa più importante il personale aziendale. Dobbiamo con coraggio e spirito di sacrificio andare avanti e non farci prendere dalla paura, essere prudenti e rispettare le regole, solo così saremo in grado di superare questo momento. Oggi noi, insieme a medici, infermieri, forze dell’ordine, trasportatori, operatori della gdo, farmacisti, siamo in prima linea a garantire il nostro compito. Tutti noi stiamo lavorando in modo diverso, a voi è richiesto un sacrifico ancora più importante siete in prima linea per questo desidero ringraziarvi tutti. Sono certo che ne usciremo come una azienda ancora più forte e questo sarà un bene per noi per le nostre famiglie e per il territorio, siamo un’azienda che ha sempre messo le persone al primo posto. Per questo abbiamo deciso di stipulare una assicurazione su tutti noi contro il contagio da covid-19. Abbiamo sentito il bisogno in questo momento così drammatico per il paese di dare il nostro piccolo contributo e donare alla sanità pugliese due ventilatori polmonari”