Nasce un orto urbano nel cuore del Libertà: quartiere in festa per l'inaugurazione

E' stato inaugurato, in via Trevisani, il primo orto urbano del quartiere Libertà di Bari. L'iniziativa è del Municipio 1 in collaborazione con la Cooperativa Sole Luna, con cui è stato organizzato il progetto 'Un seme da coltivare', finalizzato alla sensibilizzazione al rispetto ambientale e alla valorizzazione dei prodotti della terra. Per l'occasione è stato anche 'battezzato' lo Spaventapasseri a guardia del campo. La festa ha visto anche gadget, animazione e un buffet a km zero. L'iniziativa è stata accolta con favore anche dal Comitato Cittadini Attivi del Libertà.

“Un progetto ambizioso, che vuol piantare semi di educazione alimentare e sensibilizzazione ambientale per vedere, poi, germogliare cittadini capaci di prendersi cura di sé e del mondo che li circonda” - ha commentato il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti - questa buona pratica si associa alle tante positive esperienze fatta in questa direzione sempre con l’obiettivo di generale cittadini attivi. Questo del 1 Municipio sarà l’orto di tutti”.