Corsetti e protesi ad alta tecnologia, l'idea barese di Ortopedia 3D premiata al DigiThon: "Pazienti scannerizzati in pochi secondi"

Scannerizzare il corpo in 3d per poi realizzare protesi su misura o strumenti medicali per situazioni difficili da risolvere con le tecniche tradizionali: nel Barese una startup del settore rientra tra i progetti più innovativi con un premio ottenuto qualche giorno nel contest nazionale 'DigiThon' di Bisceglie. L'azienda, Ortopedia 3D è in fase di costituzione ma da due anni vede impegnato un gruppo di 5 persone ad Acquaviva delle Fonti, dove si studiano soluzioni innovative per un settore dalle enormi potenzialità. Il team è composto dal fisiatra Lelio Leoncini, da Francesco Ciriello (laureato in architettura), Giuseppe Bruno (laureando in fisica dei Materiali), Martina Leoncini (studentessa in medicina) e Giovanni Musci (tecnico ortopedico).

"Il progetto - spiega Ciriello a BariToday - è nato sei anni fa dalla ricerca personale del dottor Leoncini su casi clinici complessi per superare i limiti dovuti a situazioni particolari. Abbiamo costruito un team con competenze varie per sviluppare un nuovo processo realizzativo dei manufatti ortopedici, anche perché le metodologie tradizionali hanno una lavorazione artigianale e lunga". Con uno scanner 3D il paziente viene analizzato per poi procedere alla costruzione corsetti, busti e protesi perfettamente modellate sulla persona: "In questo modo - aggiunge Ciriello - possiamo effettuare delle correzioni che sarebbero impossibili con un modello tradizionale".

Stampanti 3d e scanner per il corpo

Tra i casi più particolari, risolti da Ortopedia 3D, anche quello di un paziente con asportazione dell'intestino e di 7 costole: "Era impossibile - afferma Ciriello - prendere un calco in gesso con la persona in piedi per tre ore. Sono bastati pochi secondi per ottenere la scannerizzazione dell'intero corpo e quindi procedere". Una buona maniera anche per eliminare lo smaltimento proprio del gesso. Ortopedia 3D, con la vittoria di DigiThon, ha ottenuto un percorso d'incubazione con un'azienda di Milano e guarda al futuro, anche costruendo una nuova stampante 3D con tecnopolimeri: "Collaboriamo con molte officine ortopediche italiane. Il nostro modello è quello di fornire i nostri protocolli per aggiornare i loro e digitalizzare i processi di realizzazione che sono spesso ancora antiquati".