Elezioni 2019, al via da domani i pagamenti per presidenti di seggio e scrutatori

Parte da domani, 20 giugno, il pagamento dei compensi agli scrutatori e presidenti di seggio impegnati durante l'elezione europee ed amministrative del 26 maggio scorso. Coloro che hanno richiesto il pagamento del compenso in contanti potranno recarsi in uno dei cinque sportelli UniCredit, di seguito indicati:



Agenzia Unicredit Indirizzo CAP Orario BARI PUTIGNANI VIA PUTIGNANI, 98 70122 08:20 12:00 BARI ZONA INDUSTRIALE VIA BRUNO BUOZZI, 96/L 70123 08:20 12:00 BARI GIOVANNI XXIII V.LE PAPA GIOVANNI XXIII, 38 70124 08:20 12:00 BARI CAPRUZZI VIA G. CAPRUZZI, 86 ANG. VIA RE DAVID 70126 08:20 12:00 BARI MAGNA GRECIA VIALE MAGNA GRECIA, 45 70126 08:20 12:00





Gli interessati, seguendo tassativamente l’ordine di seguito elencato, potranno incassare il compenso solo se presenteranno allo sportello un documento in corso di validità e il proprio codice fiscale. Per i pagamenti è previsto un ordine alfabetico come indicato sotto:

Giorno di pagamento dal nominativo al nominativo 20/06/2019 ABBATESCIANNI F. CAZZOLLA A. 21/06/2019 CEA G. FICARELLA C. 24/06/2019 FICARELLA P. MARCHETTI M. 25/06/2019 MARCHITELLI C. POMPILIO G. 26/06/2019 PRESICCI M. TRILLO G. 27/06/2019 TRUNCELLITO C. ZURLO M.



"Al fine di evitare disservizi e disagi - ricorda il Comune in una nota - si comunica che il compenso per le operazioni elettorali sarà riscuotibile sul territorio comunale di Bari, esclusivamente presso le cinque agenzie indicate e solo nella fascia oraria 8.20 -12.00, secondo il calendario sopra indicato.

Si consiglia di recarsi allo sportello bancario più vicino alla propria residenza/domicilio. Si precisa, inoltre, che le Agenzie Unicredit non accetteranno deleghe presentate ai loro sportelli bancari". A partire dall'8 luglio, invece, la riscossione potrà avvenire in tutte le agenzie UniCredit dislocate sul territorio nazionale, sempre negli orari di sportello.

Per chiunque avesse bisogno di maggiori informazioni è attivo l’URP del Comune di Bari (via Roberto da Bari, 1 – numero verde 800018291 – tel. 080/5772390 – 080/5772391 email: urp@comune.bari.it), mentre per coloro che hanno richiesto il pagamento a mezzo bonifico, riceveranno gli accrediti sul proprio conto a partire da questa settimana.