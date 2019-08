Sulle spiagge cittadine appare il pagliaccio Pennywise: spot per il secondo capitolo di IT

Pennywise, il pagliaccio horror protagonista del film 'IT - Pagliaccio fantasma', che si aggira per le spiagge baresi. Non in cerca di vittime da uccidere, come nella pellicola, ma per pubblicizzare l'uscita del secondo capitolo della saga tratta dall'omonimo romanzo di Stephen King. La trovata è di un cinema del centro città: l'attore vestito da Pennywise ha visitato i lidi di San Francesco alla Rena e di Pane e Pomodoro, naturalmente accompagnato dagli immancabili palloncini rossi che nel film avvertono le vittime della sua presenza.