Completato il Palagiustizia 'temporaneo' di Poggiofranco: nell'ex torre Telecom udienze dal 9 settembre

Dal 9 settembre gli uffici penali baresi saranno riuniti nell'edificio ex Telecom di via Dioguardi, nel quartiere Poggiofranco: per quella giornata, infatti, sarà completato il trasloco che consentirà anche lo svolgimento delle udienze nelle nuove aule, già arredate. Fino a quella data sarà ancora aperta la struttura dell'ex sezione distaccata del Tribunale di Modugno. La prima udienza nella torre di Poggiofranco avverrà a circa un anno e 3 mesi da quel 23 maggio 2018 in cui venne dichiarato inagibile, per rischio crollo, il palagiustizia di via Nazariantz, con i processi celebrati, per alcune settimane, in una tendopoli nell'area parcheggio. Da allora, la sede giudiziaria barese era state suddivise in 8 diversi luoghi, prima dei lavori nell'edificio di Poggiofranco. Una soluzione comunque provvisoria, in attesa del nuovo Polo che dovrebbe sorgere alle ex Casermette.