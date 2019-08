Palese si prepara alla festa di San Michele Arcangelo: scattano le limitazioni al traffico

Tutto pronto a Palese per i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, in programma dall'8 al 12 agosto. Per consentire lo svolgimento delle diverse manifestazioni, sono previste una serie di limitazioni al traffico e alla sosta.

Giovedì 8 agosto

- dalle ore 7 alle 24 del 13 agosto, fino al termine delle esigenze del montaggio, della permanenza e dello smontaggio delle attrazioni del Luna Park, è istituito il divieto di transito, di fermata e sosta su entrambi i lati, in via Del Turco, nel tratto compreso da trav. 160 corso Vittorio Emanuele a largo Scuola Marco Polo;

- dalle ore 17 alle 23, fino al termine della manifestazione della rievocazione storica dei Pellegrinaggi a Monte San Angelo, per il tempo necessario al transito del corteo storico e della manifestazione “Intronizzazione del quadro”, è istituito il divieto di transito, di fermata e sosta su entrambi i lati di via Capitaneo, nel tratto compreso tra via Nazionale e piazza Capitaneo, piazza Capitaneo, corso Vittorio Emanuele, piazza Magrini, corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso da Via Priolo a via Macchie civ. 5 - casa canonica, via Monte San Michele e via C. Battisti.

venerdì 9, sabato 10, domenica 11 e lunedì 12 agosto

- dalle ore 16 alle 24, e comunque fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di transito, di fermata e sosta su entrambi i lati di corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso fra piazza Capitaneo e via Modugno, via Priolo, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Caputo, via C. Battisti e via Monte San Michele.

venerdì 9 agosto

- dalle ore 17 alle 21, per consentire la sfilata del gruppo di sbandieratori, è istituito il divieto di transito, di fermata e sosta su entrambi i lati di corso Vittorio Emanuele, via G. Priolo, via A. Diaz, via D. D’Aosta;

- dalle ore 18 alle 24, fino al termine del passaggio del corteo storico, è istituito il divieto di transito, di fermata e sosta, su entrambi i lati lungo l’itinerario: piazza Magrini, corso Vittorio Emanuele, via Modugno, via Sgaramella, via Fiume, vico IV Fiume, via La Croce, corso Vittorio Emanuele, via Priolo, via Caputo, via Capitaneo, piazza Capitaneo, corso Vittorio Emanuele e ritorno in Chiesa.

sabato 10 agosto

- dalle ore 18 alle 24, per il passaggio della processione, è istituito il divieto di transito, di fermata e sosta su entrambi i lati di piazza Magrini - Chiesa S. Michele Arcangelo, corso Vittorio Emanuele, via G. Garibaldi, via Caputo, via G. Priolo, via Vittorio Veneto, via P. Palasciano, via A. Savoia, via Modugno, via Sgaramella, via Fiume, vico IV Fiume, via La Croce, corso Vittorio Emanuele, Piazza Magrini, Chiesa di San Michele.

domenica 11 agosto

- dalle 8 ore alle 13, fino al termine del concerto bandistico, è istituito il divieto di transito, di fermata e sosta, su entrambi i lati in Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra Via Priolo a Via Modugno;

- dalle ore 18 alle 24, fino al termine del passaggio della processione di gala in onore di San Michele, è istituito il divieto di transito, di fermata e sosta, su entrambi i lati di piazza Magrini, corso Vittorio Emanuele, via Priolo, via Caputo, via Capitaneo, piazza Capitaneo, Corso Vittorio Emanuele e ritorno alla Chiesa di San Michele in Piazza Magrini;

- dalle ore 22 alle ore 1.00 di lunedì 12 agosto, fino al termine dello spettacolo pirotecnico, è istituito il divieto di transito, di fermata e sosta, sul lungomare N. Massaro, nel tratto antistante il porticciolo, da via Del Pino a corso Vittorio Emanuele.

lunedì 12 agosto

- dalle ore 19 alle 21, fino al termine della processione, è istituito il divieto di transito, di fermata e sosta, su entrambi i lati, da via Macchie civ. 5 - casa canonica alla sede della società mutuo soccorso Principe Umberto I, intersezione tra corso Vittorio Emanuele e via Caduti Palesini;

- dalle ore 22 alle 1.00 di martedì 13 agosto, fino al termine dello spettacolo pirotecnico, è istituito il divieto di transito, di fermata e sosta, su entrambi i lati del lungomare N. Massaro, nel tratto antistante il Porticciolo, da via Del Pino a corso Vittorio Veneto.