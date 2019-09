Ritrovato a Palese, soccorso dalle guardie dell'Anpana: salvato esemplare di tarabusino

Disidratato e in difficoltà, era stato avvistato a Palese. Grazie all'intervento delle guardie dall'Anpana, l'esemplare di tarabusino, uccello appartenente alla stessa famiglia degli aironi, è stato soccorso. I volontari dell'associazione, infatti, allertati dalla polizia locale, hanno preso in consegna l'animale e lo hanno trasportato presso l'Osservatorio Faunistico di Bitetto, dove riceverà le cure del caso, prima di tornare in libertà nel suo habitat.