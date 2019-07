VIDEO | Disegnano una svastica sul muro della scuola a Palese, scatta la segnalazione alla Polizia locale

Un gruppo di ragazzi si avvicina al muro e con la bomboletta spray disegna sul muro della scuola 'Fraccacreta', a Palese, una svastica. Un gesto che tuttavia non è sfuggito a qualcuno che ha subito ripreso la scena in un video, poi condiviso sui social dal consigliere comunale Michelangelo Cavone. "Oltre ad aver imbrattato il muro di una struttura pubblica - scrive - hanno disegnato una svastica probabilmente ignorandone il significato. Spero che questi ragazzi possano capire l'errore che hanno commesso e vengano costretti a studiare la storia e a capire la tragedia che quel simbolo rappresenta". Il video è stato consegnato da Cavone alla polizia municipale, così da accertare eventuali profili penali per i giovani autori del simbolo nazista.