Scacchi e dama sulla spiaggia: a Pane e Pomodoro arrivano i nuovi tavolini per giocare

Tavolini per giocare a scacchi e a dama: è la novità che i frequentatori della spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari hanno sperimentato in questi giorni. Il Comune, infatti, ha collocato le strutture di arredo, per consentire una migliore fruizione della spiaggia, anche agli appassionati dei due giochi da tavolo, veri e propri sport.

I tavolini, in pietra, sono dotati di sedute e di due scacchiere ognuno. Ovviamente, gli arredi potranno essere utilizzati anche per giocare a carte: "A Pane e Pomodoro - spiega l'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli - ora possiamo organizzare tornei di scacchi e di dama oltre che di ping pong, basta solo portarsi le pedine".

"Stiamo trasformando tutti gli spazi pubblici di questa città in luoghi dove si pratica sport, tutti gli sport. Bari sempre più una palestra a cielo aperto" ha concluso l'assessore. Nelle scorse settimane sono stati avviati numerosi lavori per la realizzazione di playground e campi sportivi in diversi quartieri cittadini, come sotto il ponte Adriatico, al Libertà, dove è in corso di realizzazione uno skate park.