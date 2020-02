Coronavirus in Italia, nessun rinvio per la messa di Papa Francesco a Bari. Decaro: "No allarmismi, insensato chiudersi in casa"

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, risponde con un messaggio su Facebook alle tantissime richieste dei cittadini di annullare la Santa Messa di Papa Francesco, prevista per domani mattina in piazza Libertà, per la 'paura' di contagi legata al Coronavirus. All'appuntamento è prevista la partecipazione di non meno di 40mila persone provenienti in gran parte dalla Puglia e dalla provincia di Bari.

"Chiunque è libero di partecipare o meno all'evento - scrive Decaro - che, ricordiamo, è stato organizzato per riflettere insieme sul fatto che siamo parte di un mondo in cui persone e comunità sono legate e che tutti insieme abbiamo la responsabilità di lavorare per la Pace. A chi sta chiedendo di bloccare l'evento per la paura di un contagio ho il dovere di ricordare che ogni giorno arrivano a Bari centinaia di migliaia di persone per lavoro, studio, cure mediche, shopping, svago e turismo, affollando strade, università, centri commerciali, ospedali, stadio, palazzetti dello sport e della musica. Dovremmo bloccare tutto questo? Dovremmo bloccare la vita della nostra città? Non credo al momento sia opportuno fermare la città e comunque non sarebbe possibile farlo senza una richiesta delle autorità sanitarie competenti" rimarca il primo cittadino.

Per Decaro "le paure ci spingono a rompere le relazioni. La paura della malattia è una delle paure più forti. Va combattuta con le corrette informazioni e le conoscenze scientifiche. Al momento nessuna autorità sanitaria ha ravvisato l’opportunità di attuare misure restrittive nella nostra regione e fino a quando non giungono prescrizioni da parte delle autorità sanitarie (di cui dobbiamo fidarci!), non c'è nessuna ragione di rinchiuderci in casa. Io domani sarò in piazza della Libertà. Sarò a salutare Papa Francesco e pregherò con lui per la Pace e perché questo mondo abbia meno paura" aggiunge il sindaco.

"Nel frattempo - conclude il primo cittadino - la task force nazionale e quella regionale, che includono le migliori competenze in ambito sanitario ed emergenziale, stanno lavorando incessantemente alla definizione di protocolli operativi da attuare per prevenire il contagio e limitarne la diffusione, nella malaugurata ipotesi che casi di infezione si verifichino anche sul nostro territorio in futuro".