Papa Francesco a Bari per incontrare i vescovi del Mediterraneo, Decaro: "Orgogliosi per la scelta"

“La visita di Papa Francesco del prossimo febbraio ci riempie d’orgoglio. Per la seconda volta, nel giro di pochi anni, il pontefice sceglie Bari come città da cui inviare un messaggio di pace al resto del mondo": il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha commentato l'ufficializzazione della visita del Pontefice, il prossimo 23 febbraio, nel capoluogo pugliese, a chiusura dell'incontro di riflessione e spiritualità 'Mediterraneo - Frontiera di pace', in programma dal 19 dello stesso mese, con òa partecipazione di vescovi di tutti i Paesi mediterranei.

"Mai come in questo periodo - dice Decaro - sentiamo il bisogno di una voce autorevole che riconduca tutti a un clima di pace e di dialogo, e quella di Papa Francesco su questi temi non è mai mancata. Quello che accadrà a Bari, tra qualche settimana, durante l’incontro dei vescovi del Mediterraneo, mi auguro possa essere un monito per tutte quelle persone che antepongono le ragioni della forza alle ragioni del dialogo in ogni contesto, grande o piccolo che sia. I vescovi del Mediterraneo, qui a Bari, sotto l’egida di San Nicola, pregheranno per la pace e per il rispetto della vita e dei diritti di tutti gli esseri umani nel mondo” conclude il primo cittadino.