Oltre 50mila per Papa Francesco, il palco in centro è quasi pronto. Decaro: "Sarà giornata di festa"

Oltrre 50mila persone sono attese a Bari per domenica 23, giornata finale dell'Incontro dei Vescovi del Mediterraneo per la Pace, per prendere parte alla Santa Messa officiata da Papa Francesco in piazza Libertà, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, del premier Giuspepe Conte e di altre autorità.

Il sindaco Antonio Decaro, in un messaggio su Facebook, ha fatto il punto della situazione a pochi giorni dall'appuntamento: "Domenica Bari ospiterà una giranata con una valenza simbolica ed evocativa - ha detto il primo cittadino - Ci saranno 200 vescovi che pregheranno per la Pace nel Mediterraneo, assieme a Papa Francesco, al Presidente Mattarella e al premier Conte".

"Le operazioni per la costruzione del palco vanno avant - ha aggiunto -. Ovviamente ci sono disagi e altri ce ne saranno nei prossimi giorni perché ospiteremo questo incontro sinodale (dal 19 febbraio, ndr) nel Castello e in altri luoghi della Città Vecchia. Più di 50mila persone invaderanno corso Vittorio Emanuele fino al Margherita. Sarà una bella giornata in cui si preherà per la pace nel Mediterraneo e ci sarà voglia di stare insieme" ha concluso Decaro.