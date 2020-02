Decine di posti extra, turni potenziati e 20 ambulanze in città: il piano del Policlinico per la visita di Papa Francesco a Bari

Sessanta posti letto dedicati, tra i vari reparti del Policlinico di Bari, per fronteggiare il grande afflusso di fedeli che giungeranno a Bari per la visita di Papa Francesco e l'incontro dei vescovi del Mediterraneo: è quanto predisposto dall'Azienda Ospedaliera che gestisce il più grande ospedale di Bari.

Il piano sanitario, in programma dal 19 al 23 febbraio, prevede un rafforzamento dei turni del personale medico e più posti per eventuali emergenze. I reparti interessati saranno Medicina Interna, Ortopedia, Neurologia e Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Plastica, Chirurgia Videolaparoscopica, Chirurgia Endocrina d'Urgenza e Terapia intensiva. Saranno inoltre rafforzate le scorte di emocomponenti a Medicina trasfusionale.

Turni speciali del personale medico e di comparto in servizio al Policlinico saranno effettuati il 23 febbraio, giorno della visita del Santo Padre. A coordinare la macchina dei soccorsi sarà la centrale operativa del 118. Il direttore del servizio 118 Gaetano Dipietro ha disposto la presenza su strada di 20 ambulanze dislocate in punti strategici della città, 50 squadre a piedi di soccorso, 3 posti medici avanzati.

“Il Policlinico di Bari è un riferimento sicuro per l’emergenza-urgenza – dichiara il Direttore generale, Giovanni Migliore – la macchina organizzativa in occasione dei grandi eventi è ormai rodata, siamo pronti a garantire l’assistenza sanitaria e a far fronte a tutte le esigenze di salute di coloro che arriveranno a Bari per partecipare alle celebrazioni religiose”.