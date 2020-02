Papa Francesco a Bari, tre 'zone rosse' per il grande evento: ecco tutte le limitazioni d'accesso e traffico

Si è svolto in Prefettura il vertice per definire i dettagli delle misure di sicurezza in occasione della visita del Pontefice per l'incontro internazionale di riflessione e spiritualità 'Mediterraneo, frontiera di pace'