Papa Francesco 'promuove' la Puglia: "Il vostro mare il più azzurro"

"Voi conoscete bene la bellezza del mare. Bello il vostro mare, eh? Vi dico una cosa: è il mare più azzurro che ho visto nella mia vita. Bello!". A restare colpito dal mare azzurro della Puglia, tanto da evocarlo nel suo incontro con un gruppo di fedeli pugliesi, Papa Francesco. Così il pontefice, infatti, ha parlato oggi rivolgendosi ai pellegrini delle diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca e di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, ricevuti in udienza in Vaticano.

Un mare azzurro, quello pugliese, che deve aver particolarmente colpito Bergoglio, che lo scorso 20 aprile era stato nelle due diocesi pugliesi nel corso di una visita sui luoghi di don Tonino Bello. Successivamente, il Papa è tornato in Puglia a luglio, per l'incontro ecumenico per la pace in Medio Oriente che si è tenuto a Bari.

Francesco ha anche apprezzato il dono ricevuto nel corso dell'udienza da tre bambini: una grande forma di pane tipico. "Grazie del pane, bel pane per fare un panino", ha scherzato riferendosi probabilmente alle dimensioni della pagnotta.