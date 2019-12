Papa Francesco ricorda la figura di San Nicola, il pensiero di Bergoglio in occasione del 6 dicembre: "Esempio di carità"

A pochi giorni dal 6 dicembre, giorno in cui la chiesa celebra la memoria di San Nicola di Bari, anche Papa Francesco ha voluto ricordare la figura del Santo. Bergoglio lo ha fatto al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro. Ricordando che venerdì prossimo ricorre la memoria di San Nicola di Bari, il Papa ha osservato: "Imitiamone le virtù, imparando a non anteporre nulla alla carità verso chi è più nel bisogno, ricercando in esso il volto di Dio che si è fatto uomo".

Papa Francesco è stato a Bari l'ultima volta nel luglio 2018, per un incontro con i patriarchi d'Oriente, ed è nuovamente atteso nel capoluogo pugliese a febbraio 2020.