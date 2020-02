"Sulla stessa barca", nel teatro Petruzzelli di Bari i vescovi del Mediterraneo uniti per la pace

"Un'Europa che non guarda al Mediterraneo è certamente un'Europa più debole": a parlare è il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, intervenuto nel teatro Petruzzelli di Bari per l'incontro dei vescovi e delle istituzioni sulla pace nel Mediterraneo.

Per Sassoli: "E' indispensabile, un'Europa che ha guardato a nord, a est e ha dimenticato il Mediterraneo e naturalmente abbiamo bisogno di guardare al sud perché sono tanti i problemi che arrivano dal sud e dobbiamo avere la capacità di affrontarli. Dobbiamo essere anche promotori di dialogo, di confronto, di scambi commerciali che possono aiutare anche le integrazioni. C'è tanto da fare. Abbiamo bisogno di interrompere i traffici di armi e di mettere l'accoglienza al centro della nostra azione. Un'Europa distratta sul Mediterraneo rischia di trovarsi nello spazio europeo molti problemi in più".

Una settantina le autorità religiose presenti nel teatro Petruzzelli per l'incontro finale, denominato 'Sulla stessa barca', prima dell'evento di domani con Papa Francesco. Al Pontefice sarà consegnato un documento con i risultati di cinque giorni d'incontri: "Il Mediterraneo torni ad essere una frontiera di pace e i popoli che abitano sulle rive del Mediterraneo non siano più rivali inteso come nemici, ma gli abitanti delle rive che stanno di fronte, quindi amici" ha dichiarato il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Gualtiero Bassetti, intervenuto nel teatro Petruzzelli.