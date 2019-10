Pulizie straordinarie dei cimiteri e 1200 posti auto a due euro: Bari è pronta per la Commemorazione dei defunti

In occasione delle giornate di commemorazione dei defunti, l’Amtab, d'intesa con l’amministrazione comunale, ha attivato in via straordinaria l’area di sosta in via Battaglia di Monte Lungo, ad angolo con via Scopelliti (di fronte al Tribunale per i Minorenni). L’area di sosta ha una capienza di oltre 1200 posti auto e si potrà parcheggiare pagando 2 euro come tariffa unica giornaliera.

Di seguito gli orari di attivazione

Da lunedì 28 a giovedì 31 ottobre: dalle ore 7 alle 18

Da venerdì 1 a domenica 3 novembre: dalle ore 7 alle 18.

Sul fronte della raccolta rifiuti, l'Amiu ha predisposto un servizio straordinario nei cimiteri cittadini, compreso il Sacrario militare, dove lunedì 4 novembre si celebrerà la giornata dedicata alle Forze Armate. Da qualche giorno, infatti, gli operatori dell'azienda di igiene urbana sono impegnati in attività di lavaggio straordinario, disinfestazioni e diserbo delle aree esterne, oltre che in un servizio straordinario di spazzamento delle aree interne alle necropoli cittadine.