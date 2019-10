Caos parcheggi nell'area attorno al tribunale a Poggiofranco: in arrivo posti auto extra su via Dioguardi e dintorni

Troppi pochi posti per parcheggiare l'auto nelle aree vicine al nuovo (e provvisorio) tribunale di via Dioguardi a Poggiofranco? Il Comune di Bari, tramite la ripartizione Viabilità e Infrastrutture ha disposto un'ordinanza per ampliare il numero dei posti e migliorare l'offerta dopo le lamentele dei giorni scorsi da parte di personale e professionisti che frequentano la struttura. Un vero e proprio piano per aumentare la quantita dei parcheggi nei dintorni del palazzo ex Telecom: tra le disposizioni, la sosta a 45° sul lato destro della viabilità complanare di via Madre Teresa di Calcutta, nel tratto tra via Camillo Rosalba e Viale De Laurentis con direzione verso quest’ultima, e nel tratto tra viale del Laurentis e via Camillo Rosalba con direzione verso quest’ultima.

Le altre aree di sosta extra

Sosta a 'spina di pesce' anche per il lato destro della viabilità complanare di viale Gandhi, nel tratto tra viale De Laurentis e via Giulio Petroni con direzione verso quest’ultima, e nel tratto tra via Giulio Petroni e viale del Laurentiis con direzione di marcia verso quest’ultima. Istituiti anche altri 63 spazi di sosta a pettine in prossimità di via Dioguardi riservati ai veicoli degli organi di Polizia (Comando Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza), ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada Quattro aree di sosta a pettine nell'area di parchegggio e due in linea su via Dioguardi, per un tratto di 12 metri, saranno invece riservati ai disabili. Due aree, invece, saranno destinate alla sosta di cicli e motocicli sempre su via Dioguardi, una lungo il margine destro della carreggiata, tra stradella del Caffè e l’ingresso del Tribunale, per circa 25 metri, e l’altra lungo il margine sinistro della carreggiata a ridosso dell’aiuola posta di fronte all’ingresso del Tribunale, per circa 23 metri. “Con gli uffici tecnici e la Polizia Locale stiamo lavorando a piccoli accorgimenti per migliorare temporaneamente la fruibilità della zona che da qualche mese ospita il tribunale penale, nella speranza che il ministero proceda speditamente con l’avvio delle procedure per la realizzazione del primo lotto del polo della Giustizia - ha commentato il sindaco Decaro -. Già in passato siamo intervenuti con la pubblica illuminazione e la sistemazione dell’area limitrofa. La nostra attenzione per tutto ciò che riguarda la funzione della Giustizia e le condizioni di fruibilità da parte degli utenti e degli operatori è costante”.