Altri ostacoli per il Parco di Costa Ripagnola tra Monopoli e Polignano: slitta la discussione in Regione

E' slittata a venerdì prossimo la discussione in V Commissione Ambiente del Consiglio regionale della Puglia per l'istituzione del Parco di Costa Ripagnola, tra Monopoli e Polignano. Il rinvio è stato chiesto da alcuni consiglieri delle forze d'opposizione. Rassicurazioni arrivano dall'assessore regionale alla Pianificazione Territoriale, Alfonso Pisicchio; "Venerdì sarà la volta buona" ha rimarcato aggiungendo che "le istanze del Comune di Polignano sono state in parte recepite, consentendo interventi in deroga per provvedimenti di interesse pubblico".

L'assessore ha anche affermato che "la Regione intende operare nell'interesse della comunita' di tutta la regione, del Comune e soprattutto con l'obiettivo di salvaguardare quella meravigliosa parte di costa" e che "la scelta politica della Regione di istituire il Parco rappresenta un importante laboratorio per la conservazione e l'implementazione delle biodiversita' e dei servizi ecosistemici attraverso lo sviluppo di attivita' sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale".