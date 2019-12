Un censimento per controllare 300 tartarughe 'americane' del Parco Due Giugno: "Minaccia per quelle autoctone"

Nel corso degli anni sono stati venduti moltissimi esemplari di tartarughe acquatiche americane, e si è diffusa l'abitudine di abbandonarle, una volta diventate adulte, negli specchi d'acqua del parco comunale 2 Giugno, dove si stima la presenza di circa 300 esemplari. Il personale di Medicina veterinaria si occuperà di prelevare le tartarughe dai laghetti durante le operazioni di svuotamento realizzate da una ditta specializzata, di sottoporre gli animali ad esami clinici, di identificarli tramite l’applicazione di un microchip, di predisporre un apposito database e, infine, di separare le testuggini in base al genere, reimmettendole in specchi d’acqua differenti in modo tale impedirne la riproduzione.

A tal fine, all’interno del parco 2 Giugno, o in un luogo diverso, sarà individuata un’area destinata ad accogliere per 48 ore gli esemplari prelevati per consentire lo svolgimento delle operazioni medico-veterinarie previste e all’identificazione, catalogazione e microchippatura dei singoli esemplari. Al termine del monitoraggio, spiega il Comune, "saranno posizionate delle barriere che impediscano ai cittadini di avvicinarsi agli specchi d’acqua per rilasciare altre tartarughe". Si stima che tutte le operazioni possano essere concluse nell’arco di un mese.