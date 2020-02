Lavori senza sosta nell'ex caserma Rossani, avanti con il cantiere: "Parco pronto per l'estate"

Il cantiere prosegue e punta al traguardo dell'estate per vedere completato il grande parco: lavori in corso, nell'area dell'ex Rossani dove gli operai stanno realizzando il giardino. Le ultime settimane di bel tempo hanno agevolato l'andamento delle opere tra aiuole ormai visibili e alberi piantati alcuni mesi fa.

In questi giorni sono in corso di completamento gli impianti: "Successivamente - spiega a BariToday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - si procederà con le pavimentazioni. Il finanziamento iniziale non comprendeva telecamere e arredi, quindi sono stati necessari lavori supplementari. In questa maniera potremo consegnare, al termine dei cantieri, il parco completo".

L'altro cantiere in corso nell'area, quello del Polo Bibliotecario, prosegue senza intoppi. Il Comune conferma la data di consegna prevista inizialmente: "L'opera - aggiunge Galasso - sarà pronta per fine 2020". Non ci sono novità di rilievo, invece, per le altre due opere che dovrebbero completare l'assetto dell'area, ovvero la riqualificazione di via De Bellis, rendendola più larga, pedonabile, ciclabile e aperta ai veicoli dei frontisti, e del grande spazio di largo Sorrentino, accesso 'principale' del parco: "Entrambe le opere - afferma l'assessore - sono fuori dalla progettazione del parco. Via De Bellis, in particolare, è inserita nel Piano triennale delle Opere Pubbliche. Sarà necessario un progetto dedicato per sistemarle"