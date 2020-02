Recinzione distrutta al parco per cani di via Suglia: operai sul posto per ripararla

Dopo la segnalazione di qualche giorno fa da parte dell'associazione Sos Città, stamane sono cominciati i lavori per il ripristino della recinzione dell'area del parco per cani 'Annoscia' di via Suglia.

La protezione era stata distrutta settimane fa a seguito di un incidente stradale. A darne notizia è il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti. La ditta di manutenzione sta provvedendo anche alla sistemazione di una fontanina: "Prezioso il supporto dell’assessore Galasso e della Ripartizione IVOP" spiega Leonetti.