Per la Fiera torna il Park & Bus: aree sosta a tariffa unica per raggiungere la Campionaria con l'autobus

Niente stress per la ricerca del parcheggio nelle giornate in cui si terrà l'83sima edizione della Fiera del Levante a Bari. Il Comune ha infatti predisposto un servizio di 'Park & bus', che permetterà agli utenti di parcheggiare il proprio mezzo nelle aree di sosta a pagamento e prendere i mezzi pubblici verso l'area fieristica senza dover pagare il biglietto, ricevendo al contempo un buono sconto di 1,50 euro per l'ingresso in Fiera.

Il servizio sarà attivo per tutto il periodo fieristico parcheggiando l'auto nelle aree di sosta di Pane e Pomodoro e di via Napoli (vicino allo svincolo per la circonvallazione). Dal lunedì al venerdì lo potrà fare dalle 9:30 alle 21, mentre sabato e domenica dalle 8:30 alle 22. In totale sono stati predisposti 650 posti a Pane e Pomodoro e 300 in via Napoli (Autoclub). La tariffa unica giornaliera è di 1 euro.