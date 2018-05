La ruota panoramica saluta Bari: partiti i lavori di rimozione in largo Giannella

Chi è passato in queste ore sul lungomare Nazario Sauro sicuramente se n'è già accorto: la ruota panoramica, la mega attrazione installata a Natale in largo Giannella che tanto successo ha avuto tra i baresi, sta venendo smontata. In mattinata sono state rimosse le cabine e posizionate su due camion, per poi essere trasportate nella nuova città dove troverà posto l'attrazione alta 55 metri.

Il titolare: "In futuro potremmo tornare"

Ieri a salutarla era stato il sindaco Antonio Decaro, fotografandosi con una delle figlie mentre ammirava dall'alto il panorama della città. Nonostante sia stato richiesto da molti, tra cui il consigliere Giuseppe Carrieri, la giostra è itinerante e per questo dovremo aspettare parecchi mesi prima dell'eventuale ritorno in città. Ipotesi che il proprietario della 'The wheel spa' - la società che gestisce l'attrazione - non esclude: "Sono rimasto molto colpito dall'accoglienza che ci ha dato la città"

