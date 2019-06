Ha sei anni e viene da Rutigliano: Pasqua è la volontaria della Protezione civile più giovane d'Italia

Ha soltanto sei anni ma le idee già molto chiare la piccola Pasqua. Con il papà Giuseppe Dalba è arrivata da Rutigliano a San Giovanni Rotondo, per partecipare al raduno nazionale della Protezione civile. E lei, che segue suo padre nelle azioni di volontariato sin da quando aveva quattro anni, è la volontaria della Protezione civile più piccola d'Italia: "Racconto ai miei amici che mi piace spegnere il fuoco e si fanno tante cose belle", dice Pasqua, che sul futuro non ha dubbi: "Voglio fare volontariato anche da grande".

Il padre Giuseppe, fondatore di un'associazione di volontariato di Rutigliano, racconta come il suo impegno sia nato da una drammatica vicenda personale: "Nel 2009 abbiamo avuto una disgrazia in casa, ho perso una sorella di 16 anni. Eravamo all'ospedale di Taranto ma non riuscivano a trovare un'ambulanza per portala a casa. Ho promesso a mia sorella che dal giorno dopo avrei aperto un'associazione a Rutigliano con ambulanze, auto mediche e personale specializzato".

Gallery